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    قمة العشرين تتفق على بيان ختامي رغم الخلاف بشأن المناخ

    09:04 ص السبت 29 يونيو 2019
    قمة العشرين تتفق على بيان ختامي رغم الخلاف بشأن المناخ

    قمة العشرين

    أوساكا (اليابان) - (د ب أ):

    اتفق رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى على بيان ختامي مشترك لقمتهم المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

    وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت إن الولايات المتحدة قبلت أن تؤكد دول أخرى اهتمامها بحماية المناخ في البيان.

    وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي دعا قادة المجموعة اليوم إلى الوحدة في مواجهة قضايا البيئة.

    وهناك حالة من الانقسام بين قادة مجموعة العشرين حول قضية تغير المناخ، منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 .

    قمة العشرين أوساكا اليابان الولايات المتحدة أنجيلا ميركل

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