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    ترامب: سأناقش قضية شركة "هواوي" في محادثاته مع الرئيس الصيني

    03:27 ص السبت 29 يونيو 2019
    ترامب: سأناقش قضية شركة "هواوي" في محادثاته مع الرئيس الصيني

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    أوساكا (اليابان) - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه التقى بنظيره الصيني شي جين بينج أمس الجمعة، قبل عقد اجتماعهما الرسمي اليوم السبت وقد "أنجزنا الكثير"، ومع ذلك لم يوضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق اتجاري.

    وتابع ترامب بأنه سيناقش قضية شركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) في محادثاته مع الرئيس الصيني.

    وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "كنت معه الليلة الماضية. لقد تم إنجاز الكثير بالفعل الليلة الماضية.. وفيما يتعلق بإمكانية إبرام اتفاق، الوقت سيحدد ذلك".

    وأضاف ترامب أن لديه "صداقة جيدة للغاية" و"علاقة رائعة" مع شي.

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