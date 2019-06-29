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    ترامب: فكرت في دعوة "كيم" للاجتماع صباح اليوم لمدة دقيقتين فقط

    03:12 ص السبت 29 يونيو 2019
    ترامب: فكرت في دعوة "كيم" للاجتماع صباح اليوم لمدة دقيقتين فقط

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    أوساكا (اليابان) - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لعقد اجتماع في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، كان قرارا وليد اللحظة.

    وقال ترامب في أوساكا "فكرت في هذا الاجتماع صباح اليوم فقط.. لقد أعلنت هذا لمعرفة رأيه، لأنني لا أعرف أين هو الآن، فربما يكون خارج كوريا الشمالية. إذا كان الزعيم كيم يرغب في لقائي، سأكون على الحدود. يبدو أننا نتوافق جيدا"

    وتابع ترامب أنه إذا لم ينتخب رئيسا للولايات المتحدة "لكنتم الآن في حرب مع كوريا الشمالية".

    وأكد أنه ليس متعجلا للتعامل مع ملف كوريا الشمالية.

    وأضاف ترامب أنه إذا التقى مع كيم، فسيكون هذا لمدة "دقيقتين" فقط نظرا لأن هذا هو الوقت المتاح.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة كوريا الشمالية كيم جونج أون قمة العشرين

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