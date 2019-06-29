حول العالم في 24 ساعة: وزيرا خارجية مصر واليابان يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش قمة العشرين في اوساكا باليابان، مع نظيره الياباني تارو كونو، التعاون الثنائي والوضاع الاقليمية.
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وزيرا خارجية مصر واليابان يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية
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