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    حول العالم في 24 ساعة: وزيرا خارجية مصر واليابان يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

    01:00 ص السبت 29 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: وزيرا خارجية مصر واليابان يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

    تظاهرات

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش قمة العشرين في اوساكا باليابان، مع نظيره الياباني تارو كونو، التعاون الثنائي والوضاع الاقليمية.

    تارو كونو اليابان سامح شكري قمة العشرين نيكولاس مادورو الجيش الليبي

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