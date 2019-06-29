حول العالم في 24 ساعة: وزيرا خارجية مصر واليابان يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش قمة العشرين في اوساكا باليابان، مع نظيره الياباني تارو كونو، التعاون الثنائي والوضاع الاقليمية.