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    رئيس موريتانيا الجديد يشيد بـ "التنافس الايجابي" في الانتخابات

    11:12 م الجمعة 28 يونيو 2019
    رئيس موريتانيا الجديد يشيد بـ "التنافس الايجابي" في الانتخابات

    الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني

    نواكشوط (دب أ)

    أشاد الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، بما وصفه بـ "النضج السياسي والاهتمام بالشأن العام وتكريس سياسة التعددية والحوار وقبول الآخر" التي ميزت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في الجولة الأولى.

    وقال ولد الغزواني في أول كلمة له مساء اليوم الجمعة بنواكشوط أمام الآلاف من أنصاره بعد إعلان فوزه، إنها "سمات تجلت في الأجواء الإيجابية التي جرت فيها مختلف مراحل المسار الانتخابي وما ميزها من سكينة وأجواء احتفالية شارك فيها الجميع رغم اختلاف اختياراتهم" .

    واعتبر ولد الغزواني أن ما قام به أنصاره وطواقم حملته في هذه الانتخابات "مساهمة في تكريس التعددية الديمقراطية في موريتانيا، وتعزيز الديمقراطية".

    وعبر ولد الغزواني عن امتنانه وشكره للشعب الموريتاني على "منحه الثقة" من أجل إدارة البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

    ولم يتطرق ولد الغزواني إلى الطعون التي تقدم بها منافسوه أو إلى أعمال الشغب التي تلت إعلان فوزه.

    وحصل الغزواني على 52 بالمائة من أصوات الناخبين حسب النتائج المؤقتة التي أعلنتها لجنة الانتخابات.

    محمد ولد الغزواني موريتانيا انتخابات موريتانيا نواكشوط

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