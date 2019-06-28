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    وزير خارجية النمسا يشارك في اجتماع الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان

    08:50 م الجمعة 28 يونيو 2019
    وزير خارجية النمسا يشارك في اجتماع الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان

    وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج

    فيينا (أ ش أ)

    شارك وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، اليوم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

    وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير النمساوي خلال مشاركته فى الدورة 41 من اجتماعات مجلس حقوق الانسان أكد على التزام النمسا في المجال الإنساني، وعلى دورها المؤثر كعضو فى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، مشيرا الى أن أولويات النمسا تتركز على حماية حقوق الانسان وتعزيز التعددية.

    وشددت على تأكيد النمسا على حماية التعددية فى مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والهجرة والإرهاب ، وأشارت الى أن أولويات السياسة الخارجية للنمسا تشمل نزع السلاح النووي وتفعيل معاهدة حظر الأسلحة النووية.

    ونوهت الى لقاء وزير خارجية النمسا مع كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ، حيث شرح لهم أولويات النمسا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، فضلا عن دعم النمسا للعمل الإنساني للجنة الصليب الأحمر الدولية والمفوضية العليا للاجئين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الكسندر شالينبرج مجلس حقوق الإنسان النمسا وزارة الخارجية النمساوية
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