المنظمة الدولية للهجرة: تزايد ضحايا "هجرة الأطفال" عالميا

نيويورك (أ ش أ)

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أطفالا مهاجرين لقوا حتفهم أو فقدوا بمعدل طفل واحد تقريبا في اليوم في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الخمس الماضية.

وفي أحدث تقرير لها عن "الرحلات القاتلة"، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة نتائج تفيد حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة بأن حوالي 1600 طفل - بعضهم لا يتجاوز أعمارهم 6 أشهر- هم من بين 32 ألف شخص لقوا حتفهم في رحلات خطرة منذ عام 2014.

ولفت التقرير إلى تفاقم عدد الضحايا من المهاجرين، وسط استمرار الرحلات المحفوفة بالمخاطر كتلك التي تتم عبر البحر المتوسط، أو الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكشف أن البحر المتوسط ما زال أكثر المعابر فتكا، حيث يقتل هناك أكثر من 17900 شخص- الكثير منهم في رحلة محفوفة بالمخاطر بين ليبيا وإيطاليا.

ونبهت المنظمة الدولية للهجرة إلى ارتفاع عدد الوفيات كل عام على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ عام 2014، حيث بلغ إجمالي عدد القتلى أكثر من 1900 على مدار خمس سنوات.