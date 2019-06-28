وزير الخارجية الإيطالي: حفتر له دور بارز في السيناريو الليبي

القاهرة - مصراوي:

رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن "المشير خليفة حفتر لا يزال أحد رواد السيناريو الليبي، وهو محاور أساسي". رداً على سؤال حول ما إذا كان قد لوحظ تغيير في موقف الإمارات ومصر تجاه حفتر.

وفي نهاية اجتماع بوزارة الخارجية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، سبقه اجتماع على مستوى المديرين السياسيين لمجموعة (P3+3) التي تضم إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات ومصر، أضاف الوزير موافيرو أنه خلال الاجتماع، "وجدت جميع الدول رغبة بالتحرك نحو طريق يُخرس الأسلحة، ويُجنب تفاقم الوضع وتصعيد النزاع".

وكرر وزير الخارجية "إيمان الحكومة الإيطالية بالحاجة إلى حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية"، فـ "في مثل هذا الموقف المعقد، أعتقد عن اقتناع بأنه يجب اتباع طريق الحوار الشامل".

ثم أجاب الوزير على سؤال حول إعادة فتح القنصلية في بنغازي، بالقول إن "القنصلية ظلت مفتوحة دائمًا، كانت المسألة تتعلق بإعادة القنصل إليها فقط".

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول "لكن تصعيد النزاع غيّر أوضاع السلام والاستقرار التي كان من شأنها أن تكون ضرورية”، لهذا الأمر. “لقد وضعنا أمامنا المشاكل الأمنية، وهي السبب في تجميد إعادة إرسال القنصل".