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    مجلس الأمن يصوت لصالح تعزيز تفويض بعثة السلام الأممية في مالي

    08:10 م الجمعة 28 يونيو 2019
    مجلس الأمن يصوت لصالح تعزيز تفويض بعثة السلام الأممية في مالي

    مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

    نيويورك (أ ش أ)

    صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الجمعة، لتعزيز تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي للمساعدة في معالجة حدة العنف المتصاعدة وتقوية سلطة الحكومة وسط البلاد.

    وأوضحت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن قرار مجلس الأمن، الذي تمت الموافقة عليه اليوم، ينص على إبقاء قوات حفظ السلام الأممية في مالي لدعم تنفيذ اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها عام 2015.

    وانتقد قرار مجلس الأمن التأخير المستمر في تنفيذ اتفاقية السلام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك "أولوية استراتيجية ثانية" للبعثة ستتضمن تسهيل تنفيذ استراتيجية شاملة تقودها مالي سياسياً وتهدف لحماية المدنيين وتقليل العنف المحلي وتعزيز سلطة الحكومة بالإضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في وسط البلاد.

    كانت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) قد عززت وجودها مؤخراً في وسط البلاد وهي المنطقة التي تعاني من تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف بين الطوائف منذ عدة أشهر، وذلك من خلال افتتاح "قطاع وسط" جديد وخاصة لحماية المدنيين بشكل أفضل في هذه المنطقة.

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