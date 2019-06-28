سفير مصر في تنزانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مُقيم لدى جزر القمر

القاهرة (أ ش أ)

قدم السفير محمد جابر أبوالوفا سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، أوراق اعتماده سفيراً غير مُقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية القُمر المتحدة إلى الرئيس القمري "عثمان غزالي"، بحضور وزير الخارجية القُمري محمد الأمين صيف وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والحكومة القمرية.

ونقل السفير أبوالوفا -في أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد- تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئته إلى شقيقه الرئيس القُمري بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للبلاد.

وأكد السفير حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القمرية في مختلف المجالات، لاسيما في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشدداً على حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في جمهورية القمر المتحدة، وتوظيف الإمكانات المصرية لتعزيز الخطط التنموية وبناء القدرات القمرية، خاصةً فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، واهتمام مصر الكبير بتحقيق الأولويات والأهداف الرئيسية لكافة دول القارة الإفريقية.

وصرح بأنه تم خلال المقابلة تناول الإمكانات المتاحة للتعاون بين البلدين وبخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والاستثمار والصحة، لاسيما في ظل الاستراتيجية التنموية الجديدة في جزر القمر والتي تم اقرارها مؤخراً وسيتم الشروع في تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجانب القُمري في الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية في البلاد.

كما تناول الطرفان -خلال اللقاء- التعاون في مجالي التعليم والتدريب الفني من خلال المنح والدورات التدريبية التي تقدمها مختلف الجهات المعنية في مصر للكوادر القُمرية.

بدوره، أعرب رئيس جمهورية القمر المتحدة عن الترحيب بالسفير المصري، ودعم بلاده لكافة الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا فى هذا الصدد تقدير بلاده حكومةً وشعباً لما قدمته مصر لدعم جزر القمر .

وثمن قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين حتى قبل حصول جمهورية القُمر المتحدة على استقلالها .. وحرص في هذا السياق على نقل تحياته وتقديره إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.