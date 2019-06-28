البرهان يكشف سبب إقالة النائب العام من منصبه

القاهرة - مصراوي:

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن النائب العام أقيل بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وتابع البرهان، في تصريحات أوردتها قناة "العربية"، أنه إذا أرادت قوى الحرية والتغيير في السودان تشكيل حكومة فنحن جاهزون.

وأشار البرهان إلى أن رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش غادر السودان بدون موافقتنا.

وكان النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد أقيل من منصبه، وعُين عبد االله أحمد عبد الله خلفا له.