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    البرهان يكشف سبب إقالة النائب العام من منصبه

    06:59 م الجمعة 28 يونيو 2019
    البرهان يكشف سبب إقالة النائب العام من منصبه

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    القاهرة - مصراوي:

    قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن النائب العام أقيل بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام الرئيس السابق عمر البشير.

    وتابع البرهان، في تصريحات أوردتها قناة "العربية"، أنه إذا أرادت قوى الحرية والتغيير في السودان تشكيل حكومة فنحن جاهزون.

    وأشار البرهان إلى أن رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش غادر السودان بدون موافقتنا.

    وكان النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد أقيل من منصبه، وعُين عبد االله أحمد عبد الله خلفا له.

    البرهان المجلس العسكري الانتقالي في السودان عمر البشير السودان

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