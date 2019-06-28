اختفاء مروحية عسكرية إندونيسية على متنها 12 فردا

جاكرتا (د ب أ)

اختفت طائرة هليكوبتر عسكرية إندونيسية وعلى متنها 12 شخصًا اليوم الجمعة، في أجواء إقليم بابوا الإندونيسي الذى يشهد أنشطة تمرد مسلح.

وقال محمد عيدي المتحدث باسم القيادة المحلية للجيش الإندونيسي في إقليم بابوا، إنه كان من المفترض أن تهبط المروحية وهي من طراز " إم آي -17 " الروسية الصنع، في مطار سينتاني في الساعة الواحدة بعد الظهر (0400 بتوقيت جرينتش) لكنها فقدت الاتصال بعد دقائق قليلة من إقلاعها من أوكسيبيل في منطقة بيجونونجان بينتانج الجبلية.

وأوضح عيدي أن البحث مستمر عن المروحية.

يذكر أن بابوا هي إحدى مناطق مجموعة جزر ميلانيزيا الغنية بالموارد الطبيعية، وتعتبر مسرحًا لتمرد انفصالي محدود ومستمر على مدى عقود.

وكانت قوات الأمن قد كثفت من عملياتها لمكافحة التمرد في بابوا، بعد أن قتل المتمردون 19 عاملاً كانوا يقومون بتشييد طريق سريع وجنديًا واحدًا في ضاحية ندوجا في أوائل ديسمبر.