بوتين وماكرون يتبادلان الدعوات لزيارة بلديهما على هامش قمة العشرين

أوساكا (أ ش أ)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة روسيا في العام 2020، للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

وخلال لقاء جمع بين الرئيسين على هامش قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - شكر بوتين ماكرون على دعوته لزيارة منتدى باريس للسلام، قائلاً إنه سيحاول تلبيتها، مشيرًا إلى أن فرنسا تبقى أحد الشركاء الخارجيين الأساسيين لروسيا، وأن للبلدين تجربة كبيرة في التعاون في مجالات كثيرة جدًا.

من جهته، أعرب ماكرون عن ارتياحه لفرصة تبادل الآراء مع نظيره الروسي، وخاصة حول الأجندة الثنائية. كما تمنى أن تكون لدى البلدين إمكانية لتحسين علاقاتهما، مشيرًا إلى لقاء هام مرتقب بين وزراء خارجية ودفاع روسيا وفرنسا بعد عدة أسابيع، إضافة إلى وجود خطط لعقد لقاء قمة، في يوليو المقبل، لـ "رباعية النورمندي" (روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا) المعنية بتسوية النزاع في جنوب الشرق الأوكراني.

كما اقترح ماكرون على بوتين بحث الأوضاع في سوريا وإيران، باعتبار التطورات في هذين البلدين موضوعا ذا اهتمام خاص بالنسبة لموسكو وباريس.