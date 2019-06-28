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    وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان التعاون في إطار "أوبك+"

    05:44 م الجمعة 28 يونيو 2019
    وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان التعاون في إطار "أوبك+"

    وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

    موسكو (أ ش أ)

    بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين، التعاون في إطار "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة.

    وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "ناقش وزيرا الطاقة الروسي والسعودي خلال هذا اللقاء التعاون في إطار الاتفاقات الخاصة بـ "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون الاقتصادي-التجاري والعلمي-التقني".

    وعقدت اللجنة الحكومية الروسية-السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي جلستها الأخيرة في موسكو يوم 10 يونيو الجاري.

    وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك+" الأسبوع المقبل لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بهدف دعم الأسعار.

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    ألكسندر نوفاك موسكو روسيا خالد الفالح مجموعة العشرين منظمة الأوبك

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