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    رئيس وزراء الهند يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات بين البلدين

    05:42 م الجمعة 28 يونيو 2019
    رئيس وزراء الهند يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات بين البلدين

    رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

    أوساكا (أ ش أ)

    بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة "أوساكا" اليابانية.

    وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "مون جاي-إن متحمس للغاية من أجل تعزيز الصداقة بين الهند وجمهورية كوريا.. تحدثنا اليوم حول العديد من الخطوات من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية".

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    ناريندرا مودي كوريا الجنوبية أوساكا الهند مون جاي إن

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