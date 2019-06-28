الدالاي لاما يتهم ترامب بالافتقار الى "المبادىء الأخلاقية"

(أ ف ب):

اتهم الدالاي لاما، اليوم الجمعة، في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالافتقار الى "المبادئ الاخلاقية".

وقال الدالاي لاما البالغ 83 عاما "في يوم يقول (ترامب) شيئا وفي يوم آخر، يقول شيئا آخر (...) اعتقد أن (هناك) افتقارا الى مبدأ أخلاقي".

وأضاف "حين صار رئيسا، قال إنّ أمريكا أولاً، هذا خطأ. أمريكا يجب أن تتولى المسؤولية العالمية"، مشيرا إلى أن مشاعر ترامب "ايضا معقدة جدا إلى حد ما".

وقال الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 1989 لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من منفاه في الهند انه إذا كانت خليفته امرأة "فيجب أن تكون اكثر جاذبية".

وكرّر آراءه بخصوص الهجرة إلى اوروبا قائلا إن "عددا محدودا" من اللاجئين يجب أن يسمح لهم بالبقاء في أوروبا.

واضاف ان "الدول الاوروبية يجب أن تتولى امر هؤلاء اللاجئين وتمنحهم تعليما وتدريبا بهدف إعادتهم إلى اوطانهم".

وتابع "لكن أن تتحول اوروبا في النهاية بلدا مسلما؟ هذا مستحيل. أو بلدا إفريقيا، هذا أيضا مستحيل ... حافظوا على اوروبا للاوروبيين".

ويعيش الدالاي لاما في الهند منذ هربه في 1959 من التيبت التي أصبحت تحت سلطة الصين الشيوعية.

ويتمتع الدالاي لاما بشعبية كبيرة، لكنه لم يلتق أي رئيس أجنبي منذ 2016. كما أن حكومات العالم لا تسعى إلى دعوته خوفا من إثارة غضب الصين.

وحتى الهند، التي منحته اللجوء في 1959 عندما فر مشيا عبر الهيمالايا، يبدو انها تخلت عنه. فقد ذكرت مصادر دبلوماسية أن الحكومة الهندية حذرت على ما يبدو من مشاركته في أي مناسبات.

واعرب عن اعتقاده في المقابلة أن الصين "تتغير"، مشيرا إلى أنه تواصل "في شكل خاص جدا" مع مسؤولين صينيين متقاعدين لديهم صلات مع حكومة بكين.

وقال "اعتقد أنّ الصينيين أنفسهم يغيرون نهجهم"، موضحا أن الرئيس شي جينبينغ لم يطلب لقاءه "بعد".