السجن 8 سنوات بحق فيتنامي دعا إلى تنظيم مظاهرات

هانوي- (د ب أ):

قالت السلطات الفيتنامية اليوم الجمعة إن محكمة في مدينة هو تشي منه أصدرت حكما بالسجن ثمان سنوات بحق شخص دعا قبل عام إلى تنظيم مظاهرات.

وكان ترونج هو لوك، البالغ من العمر 56 عاما، لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي العام ليدعو الفيتناميين في شهر يونيو إلى الحضور إلى هو تشي منه للمشاركة في مظاهرات احتجاجية على إصدار قانونين اثنين مثيرين للجدل، بحسب بيان نشرته شرطة المدينة على موقعها الالكتروني.

وأضاف البيان أن أفعال الرجل جاءت بسبب "مشاعر الإحباط وكراهية النظام" مما أدى إلى إلقاء القبض عليه في 15 يونيو من عام 2018.

وكانت المظاهرات اندلعت في أنحاء فيتنام العام الماضي احتجاجا على قانون كانت تنظره الجمعية الوطنية (البرلمان) آنذاك والذي كان من شأنه السماح للشركات الأجنبية، في ظروف معينة، بتوقيع عقود إيجار لمدة 99 عاما في ثلاث مناطق اقتصادية جديدة.

وخشي المتظاهرون من أن تستغل الصين القانون ليصبح لها موطأ قدم في فيتنام. وتم تأجيل تصويت البرلمان على القانون، والذي كان مقررا في يونيو عام 2018، لأجل غير مسمى.

يشار إلى أن فيتنام، وهي دولة شيوعية ذات حزب واحد، تحظر جميع أنواع الاحتجاجات، حتى السلمية.