مستشارة السبسي : الرئيس في تحسن وأجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع

تونس- (د ب أ):

قالت سعيدة قراش مستشارة الرئيس الباجي قايد السبسي إن الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي عقب الأزمة الصحية التي ألمت به يوم أمس الخميس.

وقالت قراش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "الرئيس في تحسن صحي ويتماثل للشفاء وقد أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع الوزير عبد الكريم الزبيدي بشأن الأوضاع في البلاد".

وأضافت قراش "الرئيس في كامل وعيه ولكن قرار مغادرته للمستشفى لا يزال بأيدي الأطباء. لكن وضعه جيد".

ونقل السبسي البالغ من العمر 92 عاما إلى المستشفى العسكري أمس الخميس بسبب "وعكة صحية حادة" بحسب ما أكدته مؤسسة الرئاسة.

وتضاربت الأنباء بعد ذلك حول حقيقة الوضع الصحي للسبسي ومدى خطورتها بينما أثار نواب في البرلمان احتمال أن تؤدي الأزمة الصحية إلى "شغور" في منصب الرئاسة وإلى أزمة دستورية خانقة.

وسبب ذلك أن تونس تفتقد إلى محكمة دستورية تأخر وضعها منذ صدور دستور جديد عام 2014، وهي المخولة قانونا بإقرار حالة الشغور الوقتي أو النهائي في منصب الرئاسة.