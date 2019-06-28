  • عاجل:"تدخل وزاري وقرار لحفظ ماء الوجه" .. كواليس 48 ساعة منحت العفو لوردة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    مستشارة السبسي : الرئيس في تحسن وأجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع

    01:59 م الجمعة 28 يونيو 2019
    مستشارة السبسي : الرئيس في تحسن وأجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع

    الباجي قائد السبسي

    تونس- (د ب أ):

    قالت سعيدة قراش مستشارة الرئيس الباجي قايد السبسي إن الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي عقب الأزمة الصحية التي ألمت به يوم أمس الخميس.

    وقالت قراش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "الرئيس في تحسن صحي ويتماثل للشفاء وقد أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع الوزير عبد الكريم الزبيدي بشأن الأوضاع في البلاد".

    وأضافت قراش "الرئيس في كامل وعيه ولكن قرار مغادرته للمستشفى لا يزال بأيدي الأطباء. لكن وضعه جيد".

    ونقل السبسي البالغ من العمر 92 عاما إلى المستشفى العسكري أمس الخميس بسبب "وعكة صحية حادة" بحسب ما أكدته مؤسسة الرئاسة.

    وتضاربت الأنباء بعد ذلك حول حقيقة الوضع الصحي للسبسي ومدى خطورتها بينما أثار نواب في البرلمان احتمال أن تؤدي الأزمة الصحية إلى "شغور" في منصب الرئاسة وإلى أزمة دستورية خانقة.

    وسبب ذلك أن تونس تفتقد إلى محكمة دستورية تأخر وضعها منذ صدور دستور جديد عام 2014، وهي المخولة قانونا بإقرار حالة الشغور الوقتي أو النهائي في منصب الرئاسة.

    سعيدة قراش الباجي قايد السبسي عبد الكريم الزبيدي

    الخبر التالى:

    وزارة خارجية البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق لدى المملكة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان