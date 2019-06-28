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    يونكر يطالب ببيان قوي لمجموعة العشرين بشأن تغير المناخ

    01:58 م الجمعة 28 يونيو 2019
    يونكر يطالب ببيان قوي لمجموعة العشرين بشأن تغير المناخ

    جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية

    أوساكا- (د ب أ):

    طالب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا باليابان بإصدار بيان قوي بشأن قضية التغير المناخي.

    وقال يونكر للصحفيين قبيل انعقاد القمة: "اعتقد أننا بحاجة إلى بيان قوي بشأن تغير المناخ"، مضيفا أنه "لا يمكن أن يقبل تخفيف" الأهداف الخاصة بالمناخ والتي تم تبنيها خلال قمة العشرين في بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين، العام الماضي.

    وأكد يونكر أهمية الحفاظ على النظام العالمي القائم على القوانين، في رسالة أيدها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

    وقال توسك: "لا يمكن أن يصبح المسرح العالمي ساحة يُملي فيها القوي شروطه على الضعيف، حيث تسود الأنانية على التضامن، وتهيمن المشاعر القومية على المنطق السليم".

    تغير المناخ قمة العشرين جان كلود يونكر

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