استقالة وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية

نواكشوط- (د ب ا):

استقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم اليوم الجمعة من منصبه .

ولم يتضح بعد سبب الاستقالة.

وتأتي استقالة ولد محم بعد مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة تعرض فيه للاحداث التي شهدتها البلاد بعد لانتخابات وقطع الانترنت والعلاقات بدول الجوار.

كان ولد محم قد صرح خلال المؤتمر الصحفي أن قطع الأنترنت كان جزئيا، مؤكدا أن المؤسسات المالية والبنوك، وكذا الشركات، ووكالات السفر، والمطارات تعمل بشكل طبيعي.

وأشار ولد محم إلى أن كل المؤسسات التي تقدمت بطلب لإعادة الأنترنت لها تم التجاوب مع طلبها، وأعيد لها.