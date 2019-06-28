  • عاجل:بعد عودته.. قرار جديد من المنتخب بإيقاف عمرو وردة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    استقالة وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية

    01:36 م الجمعة 28 يونيو 2019
    استقالة وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية

    سيدي محمد ولد محم

    نواكشوط- (د ب ا):

    استقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم اليوم الجمعة من منصبه .

    ولم يتضح بعد سبب الاستقالة.

    وتأتي استقالة ولد محم بعد مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة تعرض فيه للاحداث التي شهدتها البلاد بعد لانتخابات وقطع الانترنت والعلاقات بدول الجوار.

    كان ولد محم قد صرح خلال المؤتمر الصحفي أن قطع الأنترنت كان جزئيا، مؤكدا أن المؤسسات المالية والبنوك، وكذا الشركات، ووكالات السفر، والمطارات تعمل بشكل طبيعي.

    وأشار ولد محم إلى أن كل المؤسسات التي تقدمت بطلب لإعادة الأنترنت لها تم التجاوب مع طلبها، وأعيد لها.

    سيدي محمد ولد محم استقالة وزير الثقافة الموريتاني الحكومة الموريتانية قطع الانترنت

    الخبر التالى:

    عاهل البحرين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان