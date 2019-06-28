فصائل المعارضة تتصدى لهجوم للقوات السورية والروسية في حماة

دمشق- (د ب أ):

تصدت فصائل المعارضة السورية لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والروسية في ريف حماة الشمالي وإصابت طائرة حربية سورية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض ناجي مصطفى " أفشلت فصائل المعارضة هجوما عنيفا شنته صباح اليوم الجمعة القوات الحكومية السورية والروسية على محوري تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي ، وسقط أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الجرحى من عناصر القوات الحكومية والروسية بينهم ضباط ، وتم قتل مجموعتين منهم بعد استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع ".

وأكد مصطفى لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " دمر مقاتلو المعارضة عربة شيلكا وقتلت مجموعتين من القوات الحكومية بعد استهدافهم بصواريخ كورنيت على محور بلدة كفرهود ، كما تمكن مقاتلينا من اصابة طائرة حربية تابعة للجيش السوري من نوع لام 39 في ريف حماة الشمالي ما دفعها للهبوط اضطرارياً في مطار حماة العسكري ".

من جانبه، قال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لـ ( د ب أ ) أن القوات الحكومية السورية سيطرت على مواقع جديدة في محيط قريتي تل ملح والجبين ودمرت مدفعية الجيش عدد من مواقعهم ، كما تم استهداف مواقع لجبهة النصرة في قرى ابو رغيدة والزكاة وحصريا ريف حماة".

ومنذ 25 ابريل الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب ، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.

وقد تسبب التصعيد الأخير في سورية التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة مدتها ثمانية أشهر تقريبًا في إدلب.

وكانت موسكو قد أبرمت العام الماضي 2018 اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع أنقرة لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.