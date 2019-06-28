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    رئيس وزراء الهند يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات بين البلدين على هامش قمة العشرين

    12:34 م الجمعة 28 يونيو 2019
    رئيس وزراء الهند يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات بين البلدين على هامش قمة العشرين

    رئيس الوزراء ناريندرا مودي

    أوساكا- (أ ش أ):

    بحث رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" سبل تعميق العلاقات بين البلدين؛ وذلك خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة "أوساكا" اليابانية.

    وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن ميركل هنأت مودي خلال هذا الاجتماع بفوزه في الانتخابات العامة التي جرت مؤخرا في الهند.

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    Asha
    ناريندرا مودي الهند قمة العشرين أنجيلا ميركل مدينة أوساكا اليابانية

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