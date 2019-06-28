رئيس وزراء الهند يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات بين البلدين على هامش قمة العشرين

أوساكا- (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" سبل تعميق العلاقات بين البلدين؛ وذلك خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة "أوساكا" اليابانية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن ميركل هنأت مودي خلال هذا الاجتماع بفوزه في الانتخابات العامة التي جرت مؤخرا في الهند.