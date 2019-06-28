بوتين: العمل بين روسيا والصين والهند يفيد لمعالجة القضايا الدولية والإقليمية

أوساكا- (د ب ا):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعةإن العمل بين بلاده والصين والهند يفيد في معالجة القضايا الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع قادة الصين والهند على هامش أعمال القمة الـ 14 لمجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وذكر بوتين، خلال الاجتماع الثلاثي مع قادة الدول: "إن العمل سويا بصيغة روسيا والهند والصين يأتي بفوائد واضحة سواء من وجهة نظر تطوير أو تقوية العلاقات مباشرة بين دولنا، ومن حيث مساهمة دولنا الثلاث في حل المشكلات الدولية والإقليمية الحادة".

وأضاف: "موقف روسيا والهند والصين حيال معظم القضايا الدولية متقارب ويتطابق ونعمل معًا من أجل الاستقرار الاستراتيجي".

وتابع بوتين أن روسيا والصين والهند ملتزمون بحماية المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، بما فيها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

وذكر بوتين: "تبذل روسيا والهند والصين جهودا مشتركة لتعزيز الاستقرار العالمي ومكافحة تهديد الإرهاب والتطرف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والجرائم الإلكترونية. وبالتالي فهي تضع الأساس لإنشاء بنية أمنية متساوية في أوروبا".

وانطلقت اليوم الجمعة قمة العشرين التي تستغرق يومين في أوساكا التي تستضيفها اليابان للمرة الأولى. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية.