​سفير بيلاروسيا بالقاهرة : مصر أهم شريك لنا في الشرق الأوسط وأفريقيا

القاهرة - (أ ش أ):

أكد سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أن مصر أهم شريك لبلاده في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي المنظمات الدولية، منوها بوجود قاعدة صلبة للتعاون المثمر بين الجانبين قائمة على 27 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وقال سفير بيلاروسيا بالقاهرة -في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال بمرور 28 عاما علي استقلال بيلاروسيا و مرور 75 عاما علي تحريرها من غزو النازي -إن بيلاروسيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته مصر نحو استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وتدعم بقوة جهود السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف... مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمينسك خلال الفترة من 17 إلي 19 يونيو الجاري كانت حدثا بالغ الأهمية في العلاقات الثنائية، حيث اتخذ الزعيم المصري قرارا تاريخيا بفتح السفارة المصرية في مينسك .

وأضاف راتشكوف بأن الرئيسين المصري والبيلاروسي قررا إقامة آلية للحوار السياسي الدائم علي مستوي وزيري الخارجية ورفع تنسيق التعاون الاقتصادي إلي مستوي كبار المسئولين التابعين لرئاسة البلدين... مشيرا إلي أن الزيارة شهدت التوقيع علي خارطة طريق لتعزيز التعاون في كافة المجالات للعامين المقبلين .

وأوضح أن البلدين يتمتعان بعلاقات سياسية ممتازة ويركزان علي دعم الجهود المشتركة في المجال الاقتصادي ويتم حاليا تنفيذ 15 مشروعا مشتركا في مجالات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتعليم والأمن، لافتا إلي أن العامين الماضيين قد شهدا اطلاق الإنتاج المشترك للشاحنات والجرارات والرافعات والمعدات والآلات الزراعية ، وتم فتح إدارة هندسية لتدريب المهندسين المصريين ، فضلا عن زيادة أعداد السائحين البيلاروسيين بمقدار أربعة أضعاف.

وأردف قائلا"إننا نحتفل اليوم بذكري 28 عاما علي الاستقلال و75 عاما من التحرر من النازية، حيث أصبحت بيلاروسيا دولة ذات سيادة ومستقلة وهي دولة مؤسسة في الأمم المتحدة وتتبني سياسة خارجية سلمية تسعي نحو تعزيز التعاون مع الشركاء من الدول الأجنبية وتسهم بشكل كبير في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .