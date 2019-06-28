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    ترامب من أوساكا: نأمل في تجاوز الأزمة مع إيران

    07:43 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    ترامب من أوساكا: نأمل في تجاوز الأزمة مع إيران

    دونالد ترامب

    أوساكا - (أ ش أ):

    أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن أمله في تجاوز الأزمة مع إيران، غير أنه قال "لا داع للعجلة في ما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري".

    وأضاف ترامب - في تصريح صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في مدينة (أوساكا) اليابانية - "لدينا كثير من الوقت. لا داع للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد إطلاقا أي ضغط".

    وتابع ترامب - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "نأمل أن ينجح الأمر بنهاية المطاف. إذا نجح، سيكون جيدا، وبحال العكس، فإنكم ستسمعون بذلك".

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