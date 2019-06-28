​ترامب يؤكد أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس

أوساكا (اليابان) - (د ب أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس، وذلك في كلمته التي أدلى بها في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية صباح اليوم الجمعة.

وقال ترامب: "بينما نوسع التجارة الرقمية، يتعين علينا أيضا ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس. هذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة".

وأوضح ترامب أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي.