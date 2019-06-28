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    ​آبي يحذر من مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي وسط التوترات التجارية "المكثفة"

    06:23 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    ​آبي يحذر من مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي وسط التوترات التجارية "المكثفة"

    شينزو آبي

    أوساكا (اليابان) - (د ب أ):

    حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قادة مجموعة العشرين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي وسط توترات تجارية وجيوسياسية مكثفة.

    وحذر آبي، الذي يترأس أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.

    وقال آبي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: "لقد تكثفت التوترات التجارية والجيوسياسية".

    وأوضح أن اليابان تريد أيضا أن تضيف قمة العشرين زخما إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية.

    شينزو آبي الاقتصاد العالمي قمة مجموعة العشرين أوساكا

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