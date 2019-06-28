قمة الـ20.. والمغرب يواجه كوت ديفوار- أخبار متوقعة اليوم

القاهرة- أ ش أ:

تنطلق قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، لمدة يومين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يلتقي منتخب المغرب نظيره الإيفواري، ضمن منافسات "أمم أفريقيا"، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.

أوساكا.. تنطلق قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، لمدة يومين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناقش القمة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الرقمي والنمو الشامل والمستدام ومشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، كما تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

أوساكا.. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات، وكذلك جلسة عمل حول الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو الموضوع الذي توليه مصر أهمية كبري في ظل الجهود التي تقوم بها فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية....

كما يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في قمة العشرين، ويشارك الرئيس في عشاء العمل الرسمي الذي يقيمه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة العشرين.

الفيوم.. يفتتح وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والآثار الدكتور خالد العناني، يرافقهما عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد السلطان قايتباي، بعد ترميمه ورفع كفاءة دورات المياه وأجزاء المسجد، بتكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه، منها 500 ألف جنيه من وزارة الأوقاف، ومليون جنيه دعم مجتمعي وتبرعات أهلية...

كما يعلن وزير الآثار تفاصيل اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية بالقرب من هرم اللاهون بمحافظة الفيوم .

أوساكا.. يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين، ويتناول الجانبان عدة قضايا تتعلق بتحديد الأسلحة والأزمات الدولية، من بينها الاتفاق النووي الإيراني، وآخر المستجدات في سوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا.

فيينا.. يستضيف مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا (يوم أفريقيا 2019)، الذي تنظمه مجموعة السفراء الأفارقة في فيينا بقيادة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، بحضور شخصيات دولية وسفراء وبعثات دبلوماسية من مختلف دول العالم .

فيينا.. يعقد اجتماع دوري للجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين في إيران ومجموعة (4+1) ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين.

القاهرة .. تجري في الثامنة مساء، قرعة بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة في دار المشاة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 14 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة.

السويس.. تنطلق مباريات الجولة الثانية بالمجموعتين الرابعة والخامسة بكأس الأمم الأفريقية، ويواجه منتخب تونس نظيره المالي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على ملعب السويس الرياضي، وفي تمام الساعة السابعة مساء وعلى ملعب ستاد السلام يلتقي المغرب وكوت ديفوار، يعقبها في العاشرة مساء مباراة بين جنوب أفريفيا وناميبيا على نفس الملعب.