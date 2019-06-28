  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    بمشاركة السيسي.. بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية

    05:14 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    بمشاركة السيسي.. بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية

    الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني

    كتب- محمود علي:

    انطلقت منذ قليل أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وتبدأ القمة الحادية عشر صباح اليوم الجمعة بالجلسة الافتتاحية للقمة التي تعقد على مدى يومين.

    ومن المقرر أن التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديدُ الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المُناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

    أوساكا مدينة تقع في المنطقة الغربية من اليابان لها تاريخ عريق ترسمه رحلة إعادة البناء التي شقتها بعد الحرب العالمية الثانية.

    السيسي أوساكا قمة العشرين اليابان

    الخبر التالى:

    ​ترامب: ميركل صديقة عظيمة لي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان