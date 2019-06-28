بمشاركة السيسي.. بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية

كتب- محمود علي:

انطلقت منذ قليل أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبدأ القمة الحادية عشر صباح اليوم الجمعة بالجلسة الافتتاحية للقمة التي تعقد على مدى يومين.

ومن المقرر أن التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديدُ الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المُناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

أوساكا مدينة تقع في المنطقة الغربية من اليابان لها تاريخ عريق ترسمه رحلة إعادة البناء التي شقتها بعد الحرب العالمية الثانية.