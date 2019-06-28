أمين عام الأمم المتحدة يدعو الرئيسين الأمريكي والصيني إلى مواصلة الحوار لتجاوز الخلافات

أوساكا - (أ ش أ):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتريتش، الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، بمناسبة مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، إلى مواصلة الحوار بينهما للعمل على تجاوز الخلافات فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية والنظام الاقتصادي والتجاري العالمي.

كما دعا جوتريتش - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين - الرئيسين الأمريكي ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اللذين من المقرر أن يجتمعا في مباحثات ثنائية، إلى العمل على الحفاظ على اتفاقيات ونظم الحد من انتشار السلاح ، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من تقدم في مجال منع الانتشار سواء النووي أو غيره من الأسلحة.

وحث جوتريتش، الولايات المتحدة وروسيا - كذلك - على العمل بجدية خلال الفترة القادمة لتجاوز الخلافات بشأن معاهدة منع انتشار الأسلحة، مؤكدا أهمية الدورين الأمريكي والروسي في تعزيز الأمن والسلام العالميين.

وطالب جوتريتش بضرورة توافر الإرادة السياسية لتعزيز جهود مواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من الكوارث الطبيعية والالتزام بالإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، مشيرا إلى دعوته لعقد قمة عالمية للمناخ في سبتمبر المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لدعم خطط العمل اللازمة لإنقاذ الأرض.

وأشار إلى أن قمة مجموعة العشرين تعد - أيضا - محفلا هاما لحشد الجهود للمضي قدما في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة والحد من الفساد وتعزيز دولة القانون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وحشد الموارد الوطنية.

وأضاف أن قمة العشرين تعد محفلا هاما لتناول المسائل الخاصة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بصورة تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتقلل من الآثار السلبية.