آبي يُسلّم ترامب خريطة بالاستثمارات اليابانية الجديدة في الولايات المتحدة

أوساكا- (د ب أ):

سلّم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة بالاستثمارات التي بدأتها اليابان مؤخرا في الولايات المتحدة، خلال اجتماعهما في مدينة أوساكا.

وأظهرت الخريطة خمسة مشروعات استثمارية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ولاية ميشيجان ، وهي من الولايات الرئيسية بالنسبة لمعركة ترامب الانتخابية .

وقال ترامب لاحقا إنه يتوقع إعلان بعض المعاملات التجارية "الكبيرة" مع اليابان.