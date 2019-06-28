  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    آبي يُسلّم ترامب خريطة بالاستثمارات اليابانية الجديدة في الولايات المتحدة

    04:38 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    آبي يُسلّم ترامب خريطة بالاستثمارات اليابانية الجديدة في الولايات المتحدة

    شينزو آبي

    أوساكا- (د ب أ):

    سلّم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة بالاستثمارات التي بدأتها اليابان مؤخرا في الولايات المتحدة، خلال اجتماعهما في مدينة أوساكا.

    وأظهرت الخريطة خمسة مشروعات استثمارية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ولاية ميشيجان ، وهي من الولايات الرئيسية بالنسبة لمعركة ترامب الانتخابية .

    وقال ترامب لاحقا إنه يتوقع إعلان بعض المعاملات التجارية "الكبيرة" مع اليابان.

    شينزو آبي الاستثمارات اليابانية الولايات المتحدة دونالد ترامب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان