قمة ثلاثية للسيسي ورئيسي جنوب أفريقيا والسنغال على هامش "العشرين"

أوساكا- أ ش أ:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، في مباحثات ثلاثية جمعته برئيسي جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والسنغال ماكي سال، على هامش مشاركتهم في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة أوساكا اليابانية.

وعقب القمة الثلاثية، شارك الزعماء الثلاثة في أعمال القمة الصينية الافريقية المصغرة، التي حضرها أيضاً الرئيس الصيني وأمين عام الامم المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي - أيضاً - في وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيسبى كونتي.

ويشارك الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين، التي ستنطلق خلال ساعات، وتناقش القمة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الرقمي والنمو الشامل والمستدام ومشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، كما تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.