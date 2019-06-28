الداخلية العراقية تعلن اعتقال 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية

بغداد- (دب أ):

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية في منطقة المنصور في بغداد.

وقال الياسري لـموقع السومرية نيوز إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء"، مشيرا إلى أن "أمن السفارات والبعثات خط أحمر، ولن نسمح بالتجاوز عليها تحت اي ظرف".

وتابع أنه "أوعز بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية للسفارة".

يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء يوم الخميس مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن" وورشة المنامة، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

وأشار الموقع إلى إحراق المتظاهرين العلم الإسرائيلي أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور.

وشارك في المظاهرة العشرات من العراقيين غالبيتهم من الشباب وتسلقوا الجدار الخارجي لمبنى السفارة، وهم يرفعون الاعلام العراقية والفلسطينية، ويهتفون بشعارات ضد مملكة البحرين.

وسارعت قوات عراقية مسلحة بتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن المكان وإحاطة مبنى السفارات بقوات أمنية لحماية مقر السفارة.

ومن جانبها، استنكرت وزارة خارجية البحرين الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها لدى العراق، وقررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور، وحملت الوزارة الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية البحرين لديها، وجميع العاملين فيهما.