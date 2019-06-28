  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    "استهداف أي آلية إرهابية".. الجيش الليبي يصدر بيانا بشأن العمليات في غريان

    02:51 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    "استهداف أي آلية إرهابية".. الجيش الليبي يصدر بيانا بشأن العمليات في غريان

    سلاح الجو الليبي

    (مصراوي)

    أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية لطوفان الكرامة، أن مدينة غريان منطقة عمليات لسلاح الجو الليبي وسيتم استهدافُ أي آلية للميليشيات الإرهابية وتجمعاتهم.

    وفي بيان، دعا المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة سكان مدينة الغريان إلى عدم الاقتراب من تجمعات وآليات الحشد المليشياوي، حسب "سكاي نيوز عربية".

    وقال البيان: "نقول للجميع إن من قام بأي عمل وتآمر من أجل بقاء تنظيم الإخوان الارهابي وميليشياته لاستمراره في نهب ثروة ليبيا وإذلال شعبها والعبث بسيادتها سيطالُه القصاص العادل."

    وطمأن البيان الليبيين بأن "جميع المحاور والجبهات أوضاعُها ممتازة جدا ، ولا تعاني من أي خلل، وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار ."

    وأضاف: "ولا يخفى على أحد أن تلك المليشيات، حاولت مرارا وتكرارا الهجوم على تمركزات قواتنا المسلحة وباءت جميعُها بالفشل، وتكبدوا الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، ونعدُهم بذات المصير في كل كراتهم الخاسرة."​

    سلاح الجو الليبي الميليشيات الإرهابية عمليات عسكرية

    الخبر التالى:

    الداخلية العراقية تعلن اعتقال 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان