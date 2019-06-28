وزير الدفاع الكندي يدعو لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران

أوتاوا- أ ش أ:

دعا وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان أمس الخميس إلى وقف التصعيد وتهدئة الحرب الكلامية السائدة بين الحكومتين الأمريكية والإيرانية مع تزايد حدة التوتر بين الدولتين.

وتخشى الحكومة الكندية أن تتخطى حدة النزاع الكلامي بين واشنطن وطهران ليصل إلى العراق، والمنطقة المحيطة به، ويتم نشر حوالي 850 جنديا كنديا كجزء من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي,

وقال ساجان - في تصريحات نقلها التلفزيون الكندي من بروكسل أمس الخميس، حيث يختتم يومين من الاجتماعات مع نظرائه في حلف (الناتو) - "ما نود أن نراه هو إلغاء هذا التصعيد وإعادته من محادثة عسكرية والعودة إلى المجال الدبلوماسي. مع نظرائهم من جميع أنحاء الناتو."

ويدور النزاع حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران والذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

ويواجه النظام الإيراني اتهامات منذ ذلك الحين بمهاجمة العديد من ناقلات النفط في خليج عمان ، بجانب تخزين المزيد من اليورانيوم أكثر مما يسمح به الاتفاق. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة وشنت هجوما إلكترونيا على ميليشيا إيرانية.

وبدا الجانبان قريبين من اندلاع حرب - الأسبوع الماضي - بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار. وقال ترامب إنه كاد يأمر بضربات انتقامية ضد البلاد ، لكنه عكس المسار بعد أن أخبره المستشارون أن مثل هذه الضربات ستؤدي إلى مقتل 150 إيرانيا.

ومع ذلك ، تستمر المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع ، والذي سيكون له بالتأكيد تداعيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط - بما في ذلك في العراق المجاور لإيران.

وبينما أعرب ساجان عن ثقته في سلامة الأفراد العسكريين الكنديين في المنطقة، قال "ومع ذلك ، من الجانب العسكري ، سنراقب الأمور عن كثب للتأكد من أن جنودنا آمنين."

وأعلنت الحكومة الفيدرالية - هذا الأسبوع - أن كندا ستمدد قيادة مهمة تدريب لحلف الناتو في العراق حتى نوفمبر 2020. تضم هذه المهمة 250 من أفراد القوات الكندية الذين يعملون مع قوات الأمن العراقية.

ويوجد في كندا 600 جندي إضافي في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة ، بما في ذلك جنود القوات الخاصة والعاملون الطبيون وطواقم الطائرات المروحية في البلاد وأطقم النقل الجوي في الكويت والمزيد من المدربين في لبنان والأردن.

ومن المقرر أن تبقى تلك القوات في المنطقة حتى مارس 2021.

وفي حين أن معظم الجهود التي تبذلها كندا في العراق تنطوي على العمل مع القوات الحكومية العراقية، قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق إنهم سيرحبون أيضا بالمساعدة العسكرية الكندية.

ودربت القوات الخاصة الكندية ونصحت قوات البيشمرجة الكردية لمدة ثلاث سنوات في الدفاع عن منطقتها ضد داعش قبل أن يعملا معا لتحرير مساحات شاسعة من الأراضي من قبضة التنظيم الإرهابي.