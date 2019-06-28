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    بوتين يؤكد عزمه مناقشة تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع ترامب

    12:38 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    بوتين يؤكد عزمه مناقشة تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع ترامب

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو (أ ش أ)

    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتزامه بحث تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائهما المحتمل في مدينة أوساكا اليابانية.
    وحذر بوتين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الخميس - من مخاطر تصاعد سباق تسلح جديد في حال عدم تمديد هذه المعاهدة الروسية الأمريكية.
    وأعرب بوتين عن قناعته بأن "المسرح العسكري الأوروبي لا يبدو شيئا مهما بالنسبة لأمريكا في الوقت الحالي، على الرغم من توسع الناتو وزيادة قواته قرب الحدود الروسية .
    وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو أكدت - لواشنطن - استعدادها لإجراء محادثات حول هذا الموضوع، واستعدادها لتمديد هذه المعاهدة بين الدولتين، إلا أنه قال إن بلاده لا ترى أي مبادرة من قبل الولايات المتحدة في هذا الصدد.

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    دونالد ترامب لاديمير بوتين عاهدة تقليص الأسلحة الهجومية

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