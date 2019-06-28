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    وزير الداخلية العراقي يعلن اعتقال 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية

    12:22 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    وزير الداخلية العراقي يعلن اعتقال 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية

    الشرطة العراقية

    بغداد (أ ش أ)

    أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية.
    وقال الياسري - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية الخميس - إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مشيرا إلى أن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية "خط أحمر، ولن يتم السماح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف"، مضيفا أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر (قائد) قوة الحماية للسفارة.
    وكان وزير الداخلية العراقي قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى مقر السفارة البحرينية في بغداد للاطلاع على الأوضاع بعد اقتحام السفارة من قبل متظاهرين.

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