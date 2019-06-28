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    حول العالم في 24 ساعة.. الرئاسة التونسية تنفي وفاة الباجي السبسي

    12:30 ص الجمعة 28 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة.. الرئاسة التونسية تنفي وفاة الباجي السبسي

    الرئيس الباجي قايد السبسي

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، نفي الرئاسة التونسية وفاة الباجي قايد السبسي، وإطلاق نار خارج مسجد غربي فرنسا، واقتحام سفارة البحرين في العراق احتجاجًا على "ورشة المنامة".

    الرئيس التونسي نيكولاس مادورو الباجي قائد السبسي سفارة البحرين العراق تفجيرات تونس تنظيم داعش

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