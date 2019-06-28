حول العالم في 24 ساعة.. الرئاسة التونسية تنفي وفاة الباجي السبسي
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، نفي الرئاسة التونسية وفاة الباجي قايد السبسي، وإطلاق نار خارج مسجد غربي فرنسا، واقتحام سفارة البحرين في العراق احتجاجًا على "ورشة المنامة".
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