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    الإمارات تدين اقتحام سفارة البحرين في العراق: انتهاك سافر

    11:32 م الخميس 27 يونيو 2019
    الإمارات تدين اقتحام سفارة البحرين في العراق: انتهاك سافر

    اقتحام سفارة البحرين في العراق

    القاهرة – مصراوي:

    استنكرت دولة الإمارات، الخميس، اقتحام السفارة البحرينية في العراق، واصفة ما حدث بالانتهاك السافر.

    وأبدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية استنكارها الشديد لاقتحام سفارة البحرين في العاصمة العراقية بغداد "في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول".

    وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

    وأكدت على وقوف الإمارات التام مع البحرين في مواجهة "أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين".

    كانت البحرين قد استدعت سفيرها لدى العراق للتشار بعد اقتحام سفارتها في بغداد من قبل متظاهرين عراقيين.

    واقتحم متظاهرون مبنى السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد، تنديدًا بورشة المنامة التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة.

    وتدخلت قوات الأمن العراقية بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة، مشيرة إلى أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتأمين السفارة.

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