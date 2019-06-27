قرقاش يعلق على اقتحام سفارة البحرين في بغداد

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي.

وتابع الوزير في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، ندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.

وذكرت فضائية "العربية" الخميس، أن متظاهرين اعتدوا على السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد واقتحموها، تنديدًا بورشة المنامة التي أقيمت في العاصمة البحرينية.

وأوضحت القناة نقلًا عن مراسلها، أن قوات الأمن العراقية تدخلت بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة البحرينية، مشيرة إلى أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتأمين السفارة.

من جانبه، وصف وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان الأمر بـ "المؤسف"، وكتب عبر تويتر: "ما يحدث الان لسفارة مملكة البحرين في بغداد امر مؤسف للغاية".

وأوضح موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة، مشيرًا إلى أن المتظاهرين أحرقوا العلم الإسرائيلي أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور، ورفع العلمين الفلسطيني والعراقي أمام المقر السفارة.