نجل رئيس تونس يكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالده

تونس - (د ب أ)

أكد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، إن صحة والده بدأت تتحسن إثر "الوعكة الحادة" التي تعرض لها اليوم الخميس، ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وكتب السبسي الابن الذي يرأس حزب حركة نداء تونس على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "أطمئن التونسيين على بداية تحسن الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي. وأشكر رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد ورئيس البرلمان السيد محمد الناصر على زيارتهما المطولة للاطمئنان على صحته".

وتابع حافظ قائد السبسي "الشكر موصول للإطار الطبي بالمستشفى العسكري على الإحاطة بصحة الرئيس. كما أعبر عن تأثرنا العميق بموجة التعاطف الفياض التي خص بها أبناء وبنات شعبنا العزيز رئيس الجمهورية وكذلك أصدقاء تونس وأشقاؤها".

ونقل السبسي (92 عاما) في وقت سابق اليوم إلى المستشفى العسكري وذكر مستشاروه بعد ذلك أن وضعه "حرج ومستقر" دون تقديم تفاصيل بشأن أسباب وطبيعة الأزمة الصحية.