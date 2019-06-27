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    داعش يتبنى الهجومين الإرهابيين في تونس

    10:27 م الخميس 27 يونيو 2019
    داعش يتبنى الهجومين الإرهابيين في تونس

    داعش

    باريس - (أ ش أ)

    ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الخميس، أن تنظيم (داعش) الإرهابي أعلن تبنيه لهجومين وقعا في وقت سابق اليوم بالعاصمة تونس، واستدفا قوات الشرطة في البلاد.

    وكانت وسائل إعلام تونسية قد أفادت بوقوع انفجارين، استهدف الأول سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، بينما وقع الانفجار الثاني في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، في موقف سيارات مقر مكافحة الإرهاب، بعد دقائق من الانفجار الأول.

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