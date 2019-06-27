السعودية تدين تفجيرات تونس وتؤكد تضامنها معها ضد الإرهاب

القاهرة - مصراوي:

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وقدم المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، العزاء والمواساة لذوي الضحية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكداً على وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.

وأسفر تفجيران انتحاريان استهدفا قوات الشرطة في العاصمة التونسية، عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.

وقالت السلطات التونسية في بيان الخميس إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديغول في قلب العاصمة تونس.

وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجومين.