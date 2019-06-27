تونس: حالة تأهب قصوى بمطار قرطاج

تونس - (أ ش أ)

اتخذت السلطات الأمنية التونسية ، اليوم الخميس ، إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمطار تونس قرطاج الدولي ومنع دخول كل المرافقين إليه مع تكثيف الإجراءات الأمنية خارج المبنى الرئيسي للمطار.

وأكد أنيس الورتاني المسؤول الأمني عن مطار تونس قرطاج في تصريحات إعلامية ، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة المسافرين والمواطنين ، كما تندرج ضمن برنامج وقائي من الإرهاب تم إطلاقه منذ 2014 في إطار استراتيجية وطنية للوقاية من الإرهاب.

وأضاف الورتانى ، أن هذا البرنامج منبثق عن اللجان الأمنية التي عملت لسنوات على هذا المشروع وهي تجتمع بصفة دورية لمواكبة ما يجري من أحداث ، وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في حال حدوث طارئ ما ، وقد تم اليوم إقرار تدابير واحتياطات أمنية ووقائية حول كل المنافذ المؤدية إلى المطار.

وشدد المتحدث على أن الأمن مستتب بالمطار مع الحفاظ على سلامة المسافرين.

من جهة أخرى، شهدت مدينة سوسة التونسية حالة تأهب أمني قصوى، بعد العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا صباح اليوم بالعاصمة.

وصرح مصدر أمني بأن الوحدات الأمنية في يقظة تامة ، وهي في حالة تأهب تحسبا لأية عمليات ، مؤكدا أن سوسة آمنة ولا صحة للشائعات التي تحدثت عن تفجير بها.

وأكد المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية مستعدة لتأمين الموسم السياحي الذي لا يزال في بدايته .