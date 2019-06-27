  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد وتفاصيل انكسار الموجه الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    اجتماع طارئ للبرلمان التونسي بعد التفجيرات الإرهابية

    03:46 م الخميس 27 يونيو 2019
    اجتماع طارئ للبرلمان التونسي بعد التفجيرات الإرهابية

    البرلمان التونسي

    القاهرة (مصراوي)

    أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن البرلمان يعقد جلسة طارئة بعد ظهر الخميس في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي ضربت البلاد.

    وقالت الوكالة إن رئيس مجلس الشعب محمد الناصر يشرف على اجتماع طارئ لرؤساء كتل بطلب من مجموعة من النواب للتداول في الوضع العام في البلاد.

    وأسفر تفجيران "انتحاريان" استهدفا قوات الشرطة في العاصمة التونسية عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.

    وقالت السلطات التونسية في بيان الخميس إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديغول في قلب العاصمة تونس.

    وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.

    ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجومين.

    وتشن السلطات التونسية حملة ضد جماعات مسلحة تتمركز في مناطق نائية على مقربة من الحدود مع الجزائر منذ أن أطاحت تظاهرات شعبية حاشدة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

    البرلمان التونسي تونس تفجيرات إرهابية الإرهاب محمد الناصر

    الخبر التالى:

    نائب وزير الخارجية الكويتي: عدم التطبيع مع اسرائيل من ثوابتنا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان