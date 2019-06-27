اجتماع طارئ للبرلمان التونسي بعد التفجيرات الإرهابية

القاهرة (مصراوي)

أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن البرلمان يعقد جلسة طارئة بعد ظهر الخميس في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي ضربت البلاد.

وقالت الوكالة إن رئيس مجلس الشعب محمد الناصر يشرف على اجتماع طارئ لرؤساء كتل بطلب من مجموعة من النواب للتداول في الوضع العام في البلاد.

وأسفر تفجيران "انتحاريان" استهدفا قوات الشرطة في العاصمة التونسية عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.

وقالت السلطات التونسية في بيان الخميس إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديغول في قلب العاصمة تونس.

وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجومين.

وتشن السلطات التونسية حملة ضد جماعات مسلحة تتمركز في مناطق نائية على مقربة من الحدود مع الجزائر منذ أن أطاحت تظاهرات شعبية حاشدة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.