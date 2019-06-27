تحويل وجهة رحلة للخطوط الجوية الهندية إلى لندن إثر مخاوف أمنية محتملة

نيودلهي - (د ب أ):

قال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية (اير إنديا) إن طائرة تابعة للشركة كانت في طريقها من مومباي إلى مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة قد تم تحويلها إلى مطار ستانستيد في لندن اليوم الخميس بعد تهديد أمني محتمل.

وكتبت شركة الخطوط الجوية في البداية تغريدة على تويتر بأن مخاوف من وجود قنبلة أدت إلى هبوط رحلتها رقم "AI191" في ستانستيد، لكن بعد ذلك حذفت التغريدة.

ولم يقدم المتحدث باسم الشركة تفاصيل عن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، لكنه قال إنهم في آمان وأنه سوف يتم الاعلان عن أي بيانات جديدة بخصوص هذا الأمر