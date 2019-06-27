رئيسة الوزراء البريطانية: على إيران الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي

لندن - (د ب أ):

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ضرورة أن تلتزم إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنها القول اليوم الخميس للصحفيين الذين رافقوها على متن الطائرة خلال توجهها لقمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في اليابان :"ما نريد أن نراه بشأن إيران في الوقت الحالي هو خفض التوترات التي رأيناها في المنطقة، وسنواصل العمل، وسأواصل الحديث- مع زملائي، فرنسا وألمانيا، بشأن أهمية عمل كل ما في وسعنا للحفاظ على الاتفاق النووي".

وقالت :"كجزء من هذا، فإنه من المهم أن تلتزم إيران بتعهداتها وفقا للاتفاق".

وشددت على أن وجهة نظر المملكة المتحدة تتعارض مع رأي الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاق، مشيرة إلى أن بريطانيا لا تزال تعتقد في أهمية الاتفاق وأهمية الحفاظ عليه.