قوات الامن الافغانية تقتل 57 من طالبان بينهم 10 من باكستان

كابول - (د ب أ):

قتلت قوات الأمن الافغانية 57 من عناصر جماعة طالبان، بينهم 10 من باكستان، وذلك في اشتباكات بإقليم غزني، وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن وزارة الدفاع قولها في بيان اليوم الخميس، إن المسلحين قتلوا في منطقة "ديه ياك".

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت أيضا رحمة الله مبارز، قائد الظل العسكري لطالبان في "ديه ياك".

وقال مكتب حاكم غزني في بيان إن قوات الأمن قتلت 59 من مسلحي طالبان وأصابت 16 مسلحا.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت أيضا 10 باكستانيين أثناء الاشتباكات.

وقال مكتب الحاكم إن ثلاثة من قادة طالبان، جميعهم من باكستان، كانوا ضمن القتلى.