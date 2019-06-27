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    ميركل تصاب مجددا بنوبة ارتجاف

    11:03 ص الخميس 27 يونيو 2019
    ميركل تصاب مجددا بنوبة ارتجاف

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    برلين - (د ب أ):

    أصيبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا بنوبة ارتجاف أخرى اليوم الخميس، بعد ثمانية أيام من ظهورها لأول مرة وهي ترتجف، أمام عدسات الكاميرا,

    وبدأت ميركل في الارتجاف بشكل مفاجئ، أثناء تسليمها وثيقة تعيين وزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينه لامبريشت، في قصر الرئاسة الألماني.

    وقال أحد مصوري وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الذي وثق المشهد إن حالة المستشارة تحسنت.

    ورفضت ميركل تناول الماء الذي قدم لها عقب إصابتها.

    وكانت المستشارة ارتجفت بشكل هائل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، حيث بدا عليها خلال وقوفها أمام حرس الشرف إلى جانبه ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلينسكي أمام حرس الشرف خف الارتجاف بوضوح.

    ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، ياكوب بيرجر، في الارتجاف، أي داع للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "بالطبع تعجبت، لكن على الأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)".

    أنجيلا ميركل ألمانيا كريستينه لامبريشت ارتجاف

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