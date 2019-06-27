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    جونسون يتعهد بتنفيذ نظام هجرة قائم على النقاط بعد بريكست

    09:20 ص الخميس 27 يونيو 2019
    جونسون يتعهد بتنفيذ نظام هجرة قائم على النقاط بعد بريكست

    بوريس جونسون

    لندن - (أ ش أ):

    تعهّد المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الخميس ، بتقديم نظام جديد قائم على النقاط؛ للسيطرة على حركة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يعطِ وعدا صريحا بخفض الأرقام.

    وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن جونسون تعهد أيضا بحماية حقوق أكثر من 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا، حتى لو تقرر الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.

    ويتنافس جونسون مع وزير الخارجية جيريمي هانت لخلافة تيريزا ماي، التي استقالت من منصبها كرئيسة حكومة بسبب فشلها في تنفيذ بريكست في الوقت المحدد، ويسمح هذا النوع من الأنظمة بشكل عام بدخول المهاجرين الذين يستوفون معايير معينة مثل المؤهلات والمهنة واللغة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    بوريس جونسون بريكست حركة الهجرة بريطانيا
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